Площадь садового участка 6 соток а площадь данного участка 1800 квадратных метров В??полни разностное и кратное сравнение площади садового и дачного участка Прошу помогите

Математика

Площадь садового участка 6 соток а площадь данного участка 1800 квадратных метров В??полни разностное и кратное сравнение площади садового и дачного участка Прошу помогите

Автор: Гость