Площадь садового участка 6 соток а площадь данного участка 1800 квадратных метров В??полни разностное и кратное сравнение площади садового и дачного участка Прошу помогите
Математика
Площадь садового участка 6 соток а площадь данного участка 1800 квадратных метров В??полни разностное и кратное сравнение площади садового и дачного участка Прошу помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1800:6=300это так будет
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