Это оружие долгое время являлось основным вооружением русской пехоты. Народное п??озвище этого оружия затмило имя ее создателя. Оригинальность в конструкции, магазин находился в прикладе, что втрое увеличивало скорострельность....

История

Это оружие долгое время являлось основным вооружением русской пехоты. Народное п??озвище этого оружия затмило имя ее создателя. Оригинальность в конструкции, магазин находился в прикладе, что втрое увеличивало скорострельность. На создание этого оружия, конструктор отдал 10 лет жизни. Помогите пожалуйста!

Автор: Гость