Это оружие долгое время являлось основным вооружением русской пехоты. Народное п??озвище этого оружия затмило имя ее создателя. Оригинальность в конструкции, магазин находился в прикладе, что втрое увеличивало скорострельность....
История
Это оружие долгое время являлось основным вооружением русской пехоты. Народное п??озвище этого оружия затмило имя ее создателя. Оригинальность в конструкции, магазин находился в прикладе, что втрое увеличивало скорострельность. На создание этого оружия, конструктор отдал 10 лет жизни. Помогите пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
По ходу дела, это мосинка. Винтовка Сергея Ивановича Мосина. Разработана в 1891 , по-моему, году.
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