Задали проект Говорите правильно.По русскому языку. Надо провести исследование ??ак говорят окружающие нас люди. например как правильно сказать торты гербы договора. Сделать из этого вывод.
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Задали проект Говорите правильно.По русскому языку. Надо провести исследование ??ак говорят окружающие нас люди. например как правильно сказать торты гербы договора. Сделать из этого вывод.
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