Задали проект Говорите правильно.По русскому языку. Надо провести исследование ??ак говорят окружающие нас люди. например как правильно сказать торты гербы договора. Сделать из этого вывод.

Русский язык

Задали проект Говорите правильно.По русскому языку. Надо провести исследование ??ак говорят окружающие нас люди. например как правильно сказать торты гербы договора. Сделать из этого вывод.

Автор: Гость