Составьте с два предложения в одном из которых слово шарик будет именем собственным
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Составьте с два предложения в одном из которых слово шарик будет именем собственным
Ответ(ы):
Гость:
Сегодня я с псом Шариком играла во дворе в мячик. У меня была собака по кличке Шарик. Шарик, падающий со стула, очень тяжелый
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