Составьте с два предложения в одном из которых слово шарик будет именем собственным

Русский язык
Составьте с два предложения в одном из которых слово шарик будет именем собственным
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сегодня  я с псом Шариком  играла во дворе в мячик. У меня была собака по кличке Шарик. Шарик, падающий со стула, очень тяжелый
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Аня решила приготовить оладьи по бабушкиному рецепту. В рецепте сказано, что для приготовления восьми овсяных оладий необходимо 100 граммов масла,...
Ответить
Русский язык
найти сущ + прил Музыка марта — это не только журчанье ручьёв и барабанная дробь, но и визг пилы, и стук топора. Строится дом. Для семьи, где скоро...
Ответить
Русский язык
Как усечь существительное
Ответить
Биология
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Найдите 4 сходства мхов и водорослей.
Ответить
География
Ответе на вопросы кроссворд
Ответить