Разгадай ребусы. "Т" большое, а перед ней "к" маленькое

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Разгадай ребусы. "Т" большое, а перед ней "к" маленькое
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Автор: Гость
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Гость:
Скат с Ка Тэ  .........................
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