Морфологический разбор слова "ТВОРЕНИЕ"
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Морфологический разбор слова "ТВОРЕНИЕ"
Ответ(ы):
Гость:
Творение-что? начальная форма-творение постоянные признаки - нарицательное, неодушевленное, средний род, 2 склонение непостоянные признаки-именительный падеж, ед число что творение подлежащеее существительное
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