Представьте в виде произведения многочлен: а)m^2-x^2-2xy-y^2 b)a^2+b^2-c^2-2ab
Алгебра
Представьте в виде произведения многочлен: а)m^2-x^2-2xy-y^2 b)a^2+b^2-c^2-2ab
Ответ(ы):
Гость:
A)m²-(x²+2xy+y²)=m²-(x-y)²=(m+x-y)(m-x-y) b) (a²-2ab+b²)-c²=(a-b)²-c²=(a-b+c)(a-b-c)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Математика
Расшифруйте запись, одинаковые буквы – это одинаковые цифры, разные буквы – разн??е цифры: АА ∙ АВС ∙ ВС = АВСАВС. Найдите значение суммы А+В+С.
Математика
Аня решила приготовить оладьи по бабушкиному рецепту. В рецепте сказано, что для приготовления восьми овсяных оладий необходимо 100 граммов масла, ...
Русский язык