Аня решила приготовить оладьи по бабушкиному рецепту. В рецепте сказано, что для приготовления восьми овсяных оладий необходимо 100 граммов масла, 150 граммов сахара, 200 граммов овсяных хлопьев. Какое максимальное коли- чест...

Аня решила приготовить оладьи по бабушкиному рецепту. В рецепте сказано, что для приготовления восьми овсяных оладий необходимо 100 граммов масла, 150 граммов сахара, 200 граммов овсяных хлопьев. Какое максимальное коли- чест...
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Аня решила приготовить оладьи по бабушкиному рецепту. В рецепте сказано, что для приготовления восьми овсяных оладий необходимо 100 граммов масла, 150 граммов сахара, 200 граммов овсяных хлопьев. Какое максимальное коли- чество оладий может приготовить Аня по бабушкиному рецепту, если у неё есть 700 граммов масла, 750 граммов сахара и 800 граммов овсяных хлопьев? Помогите пожалуйста напишите ответ как вы его решили ? Помогите заранее СПАСИБО!!!!Дам 40 баллов и поставлю лучший
Ответ(ы):
Гость:
700:100=7 - порций масла. 750:150=5 -порций сахара. 800:200=4 -порции хлопьев. Хватит только на 4 порции. 8×4=32(шт.) оладий
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