Учительница сказала написать ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ рассказ Опираясь на рассказы А.П.ЧЕХОВА (НАПИШИТЕ СВОЙ ПРИДУМАННЫЙ ИЛИ ВЗЯТЫЙ ИЗ ЖИЗНИ РАССКАЗ, ЧТОБ УЖ ТОЧНО НЕ У КОГО НЕ БЫЛО!)

Гость: Гость:

У меня папа такой смешной что -один раз папа лежал на подушке и ему попалось пёрышко в нос и ему стало щекотно и он так чихнул что на весь дом было слышно на весь дом и мы с Ангелиной так смеялись что я прям подавилась жаль мамы не было дома а то ещё и мама там же былабы