В автобусе 5 рядов по 3 сидячих места, а также 22 стоячих места. На сколько стоячих ??ест в автобусе больше чем сидячих

Математика

В автобусе 5 рядов по 3 сидячих места, а также 22 стоячих места. На сколько стоячих ??ест в автобусе больше чем сидячих

Автор: Гость