В автобусе 5 рядов по 3 сидячих места, а также 22 стоячих места. На сколько стоячих ??ест в автобусе больше чем сидячих
Математика
В автобусе 5 рядов по 3 сидячих места, а также 22 стоячих места. На сколько стоячих ??ест в автобусе больше чем сидячих
Ответ(ы):
Гость:
5*3=15 сидячих мест 22-15=7 На 7 стоячих мест в автобусе больше чем сидячих
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