Какое из следующих выражений равно произведению 16*2n 1)2n +4 2)2 4n 3)32n 4)16n
Алгебра
Какое из следующих выражений равно произведению 16*2n 1)2n +4 2)2 4n 3)32n 4)16n
Ответ(ы):
Гость:
Это 32n понятно умножить надо
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