Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!! Сложите 15 цел 1/4 км и 250 м. Сколько получилось?
Математика
Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!! Сложите 15 цел 1/4 км и 250 м. Сколько получилось?
Ответ(ы):
Гость:
15 ц 1/4 км +250/1000=15ц1/4+1/4=15ц2/4=15ц1/2 км=15,5км
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