"Весна"-читаешь в каждом взоре .какой падеж в слове взоре ?

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"Весна"-читаешь в каждом взоре .какой падеж в слове взоре ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В слове "взоре"- Предложный падеж, т.к. отвечает на вопрос: О чем? О взоре
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