Какие народные промыслы распространены на Урале. Расскажите об одном из мастеров мастеров какого-нибудь дела

Обществознание
Какие народные промыслы распространены на Урале. Расскажите об одном из мастеров мастеров какого-нибудь дела
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Изначально традиционные уральские ремесла отличались разнообразием направлений, стилей. Их развивали талантливые самобытные мастера. В наше время в уральских городах и деревнях возрождаются традиционные промыслы и ремесла. Деятельность народных мастеров координирует и направляет областной художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам. Более половины уральских ремесел издавна были связаны с обработкой камня и металла. Искусство уральских камнерезов воспевал в своих сказах Павел Петрович Бажов. Изделия уральцев с давних времен и по сей день украшают лучшие музеи мира и частные собрания.
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