Найдите периметр треугольника АВС ,если АВ=2,8 см, ВС больше АВ на 0,8 см,но меньше АС ??а 1,1 см. Можно по действиям ответы не обязательно.
Математика
Найдите периметр треугольника АВС ,если АВ=2,8 см, ВС больше АВ на 0,8 см,но меньше АС ??а 1,1 см. Можно по действиям ответы не обязательно.
Ответ(ы):
Гость:
1) ас обозначем за х 2) найдем вс-2,8+0,8=2,6 3) х=вс+11 4)х=14,6 5) найдем периметр-сложим все стороны= ав+вс+ас+2,8+3,6+14,6=21см.
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