Найдите периметр треугольника АВС ,если АВ=2,8 см, ВС больше АВ на 0,8 см,но меньше АС ??а 1,1 см. Можно по действиям ответы не обязательно.

Математика

Найдите периметр треугольника АВС ,если АВ=2,8 см, ВС больше АВ на 0,8 см,но меньше АС ??а 1,1 см. Можно по действиям ответы не обязательно.

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