Помогите, пожалуйста! Черный цвет окраса шерсти кролика доминирует над белым окрасом. Определите генотип и фенотип родителей, если в первом поколении было 9 черных и 8 белых кроликов.

Биология

Помогите, пожалуйста! Черный цвет окраса шерсти кролика доминирует над белым окрасом. Определите генотип и фенотип родителей, если в первом поколении было 9 черных и 8 белых кроликов.

Автор: Гость