Помогите, пожалуйста! Черный цвет окраса шерсти кролика доминирует над белым окрасом. Определите генотип и фенотип родителей, если в первом поколении было 9 черных и 8 белых кроликов.
Биология
Помогите, пожалуйста! Черный цвет окраса шерсти кролика доминирует над белым окрасом. Определите генотип и фенотип родителей, если в первом поколении было 9 черных и 8 белых кроликов.
Ответ(ы):
Гость:
А -черная окраска а - белая окраска Аа(черный самец) х аа(белая самка) = 9 Аа(черный кролик), 8 аа(белый кролик), то есть расщепление 1:1. Пример анализирующего срещивания
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