Помогите прошу пожалуйста, очень нужно!!!!!!! Умоляю Заранее большое спасибо!!!!!

Геометрия
Помогите прошу пожалуйста, очень нужно!!!!!!! Умоляю Заранее большое спасибо!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. 1) 4 части + 7 частей = 11 частей 2) 22/11=2 (см) равна одна часть каждого радиуса 3) 2*4=8 (см) меньший радиус 4) 2*7= 14 (см) больший радиус Проверим? 8+14=22 Ответ: длина одного радиуса 8 см, длина другого 14 см.
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