В купейных вагонах поезда едут 648 пассажиров. Это в 2 раза больше чем пассажиров в плацкартных вагонах. Сколько вагонов в поезде если в плацкартном вагоне 54 места а в купейном 36? Составить обратную задачу

Гость: Гость:

1)648:2=324 человека едут в плацкартном ; 2)324:54=6 вагонов в плацкартном вагоне; 3)648:36=18 вагонов в купейном; //// Сколько человек едут в плацкартном и купейном поезде, если в плацкартоном 6 вагонов по 54 места в вагоне; В купейном 18 вагонов по 36 мест; 1)6*54=324 человека едут в плацкартном; 2)18*36=648 человек едут в купейном поезде