Номер 528:1 и 2 Помогите пж
Алгебра
Номер 528:1 и 2 Помогите пж
Ответ(ы):
Гость:
1. (3x-5x-5y)/(x(x+y)=(-2x-5y)/(x(x+y) 2. (4a+a-b)/(a(a-b)=(5a-a)/(a(a-b)
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