После какого кругосветного плавания джеймс кук объявил об открытии нового материка? варианты ответов: а) первого, б) второго в) третьего г) четвертого
География
После какого кругосветного плавания джеймс кук объявил об открытии нового материка? варианты ответов: а) первого, б) второго в) третьего г) четвертого
Ответ(ы):
Гость:
Джеймс Кук объявил об открытии нового материка а).
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