После какого кругосветного плавания джеймс кук объявил об открытии нового материка? варианты ответов: а) первого, б) второго в) третьего г) четвертого

География

После какого кругосветного плавания джеймс кук объявил об открытии нового материка? варианты ответов: а) первого, б) второго в) третьего г) четвертого

Автор: Гость