Тест 2. помогите пожалуйста!!!

Английский язык
Тест 2. помогите пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 аre 2 are 3 was 4 are 5 is 6 are 7 are 8 is 9 are 10 are 11 is 12 is 13 ware 14 is 15 are
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