Помогите пожалуйста, очень срочно нужно! Морфологический разбор слова: ношей (тяж??ой ношей), разбор слова по составу: бараниной, фонетический разбор слова: тяжелой, синтаксический разбор слова: златой.
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Помогите пожалуйста, очень срочно нужно! Морфологический разбор слова: ношей (тяж??ой ношей), разбор слова по составу: бараниной, фонетический разбор слова: тяжелой, синтаксический разбор слова: златой.
Ответ(ы):
Гость:
1- ношей-сущ,обзнач.предмет 2-1н.ф ноша 2 пост.пр: нариц, неодуш,ж.р.,1скл, 3 непост.пр.: в тв.п, в ед.ч 3 синтаксическая роль: в замисимости от контекста бараниной- баран корень, ин-суффикс, ой-окончание, баранин-основа тяжелой-3 слога (т"ижолай") т(т")-согл, глух-парн, мягк-парн я(и) -гл,безуд ж(ж)-согл,зв-парн, тв-непарн ё(о)-гл,удар л(л)-согл,зв-непарн, тв-парн о(а)-гл,безуд й(й") -согл,зв-непарн,мягк-непарн. 7букв,7звуков Синтаксичческий разбор- разбор предложения,слово нельзя разбирать синтаксически Удачи тебе)
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