Номер 280 пожалуйста мне срочно! !
Русский язык
Номер 280 пожалуйста мне срочно! !
Ответ(ы):
Гость:
1) Имена прилагательные изменяются по родам, числам и падежам.2) Посмотреть по существительному и какой падеж у сущ. , такой у прилагательного.3) Мужского и среднего рода.4) В творительном падеже -им, -ым; в предложном падеже -ом, -ем 5) Предложный и дательный и творительный родительный и винительный
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