Номер 280 пожалуйста мне срочно! !

Русский язык
Номер 280 пожалуйста мне срочно! !
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Имена прилагательные изменяются по родам, числам и падежам.2) Посмотреть по существительному и какой падеж у сущ. , такой у прилагательного.3) Мужского и среднего рода.4)  В творительном падеже -им, -ым; в предложном падеже -ом, -ем 5) Предложный и дательный и творительный  родительный и винительный

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Учительница сказала написать ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ рассказ Опираясь на рассказы А.П.ЧЕХОВА (НАПИШИТЕ СВОЙ ПРИДУМАННЫЙ ИЛИ ВЗЯТЫЙ ИЗ ЖИЗНИ РАССКАЗ, ЧТОБ УЖ...
Ответить
Русский язык
Напишите эссе на тему "Школа-второй дом" или "Сила человека в его просвещености" ка??ое эссе хотите выберите и напишите Максимум 20 предложений Пом...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста, очень срочно нужно! Морфологический разбор слова: ношей (тяж??ой ношей), разбор слова по составу: бараниной, фонетический разб...
Ответить
Русский язык
Синтаксический разбор предложения люди , не решавшие глумиться над герасемым , бо??лись его
Ответить
Математика
В автобусе 5 рядов по 3 сидячих места, а также 22 стоячих места. На сколько стоячих ??ест в автобусе больше чем сидячих
Ответить