Номер 280 пожалуйста мне срочно! !

Гость: Гость:

1) Имена прилагательные изменяются по родам, числам и падежам.2) Посмотреть по существительному и какой падеж у сущ. , такой у прилагательного.3) Мужского и среднего рода.4) В творительном падеже -им, -ым; в предложном падеже -ом, -ем 5) Предложный и дательный и творительный родительный и винительный