1сынып ана тілі 71жаттығу 83 бет

Қазақ тiлi
1сынып ана тілі 71жаттығу 83 бет
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Балықшылар жазылған.бей-бітшілік,бейбіт-шілік,бейбітші-лік.ба-лапандар,бала-пандар,балапан-дар
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