Реши уравнение в)х:100=34,2 х:1000=0,0047
Математика
Реши уравнение в)х:100=34,2 х:1000=0,0047
Ответ(ы):
Гость:
Х:100=34,2 х =100*34,2 х =3420 Ответ: х = 3420 х:1000=0,0047 х = 1000*0,0047 х = 47 Ответ: х = 47
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