Мама испекла 16 пирожков с капустой,12 с яблоками и 10 с рисом. Сколько пирожков испекла мама? Запиши решение задачи по действиям разными способами.

Математика

Мама испекла 16 пирожков с капустой,12 с яблоками и 10 с рисом. Сколько пирожков испекла мама? Запиши решение задачи по действиям разными способами.

Автор: Гость