Мама испекла 16 пирожков с капустой,12 с яблоками и 10 с рисом. Сколько пирожков испекла мама? Запиши решение задачи по действиям разными способами.

Математика
Мама испекла 16 пирожков с капустой,12 с яблоками и 10 с рисом. Сколько пирожков испекла мама? Запиши решение задачи по действиям разными способами.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)16+12+10=38(пир.)-всего. Ответ:38 пирожков. (к сожалению не могу вам предоставить второй способ).
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