Когда можно увидеть солнце в северной части неба в тропическом поясе
Окружающий мир
Когда можно увидеть солнце в северной части неба в тропическом поясе
Ответ(ы):
Гость:
Солнце можно увидеть 22июня
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