Помогите задачу по физике! Конденсатор отключили от аккумулятора, после чего расстояние между пластинамиуменьшили в 2 раза. Как изменились заряд, напряженность поля и разность потенциалов между пластинами?

Физика

Помогите задачу по физике! Конденсатор отключили от аккумулятора, после чего расстояние между пластинамиуменьшили в 2 раза. Как изменились заряд, напряженность поля и разность потенциалов между пластинами?

Автор: Гость