Помогите задачу по физике! Конденсатор отключили от аккумулятора, после чего расстояние между пластинамиуменьшили в 2 раза. Как изменились заряд, напряженность поля и разность потенциалов между пластинами?
Физика
Помогите задачу по физике! Конденсатор отключили от аккумулятора, после чего расстояние между пластинамиуменьшили в 2 раза. Как изменились заряд, напряженность поля и разность потенциалов между пластинами?
Ответ(ы):
Гость:
Если конденсатор отключён от источника тока, его заряд Q не меняется! C = εε₀S/d ⇒ C₂ = 2C₁ Емкость конденсатора увеличилась вдвое. U₁ = Q/C₁; U₂ = Q/C₂ = Q/2C₁ ⇒ U₂ = U₁/2. Напряжение на обкладках (разность потенциалов) уменьшится вдвое. E₁= U₁/d₁; E₂ = U₁/(2x0,5d₁) = U₁/d₁ Напряжённость не изменится.
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