Ответе на вопросы кроссворд
География
Ответе на вопросы кроссворд
Ответ(ы):
Гость:
По горизонтали 4-Нева 6-Енисей 8-Печенега 9-Обь 10-Амур 12-Таз 13-Северная Двина 16-Оленек 18-Иртыш 19-Баргузин по вертикали 1-Лена 2-Днепр 3-Печора 5-Ангара 7-Зея 11-Урал 14-Вятка 15-Яна 17-Кама 20-Уфа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Физика
Помогите задачу по физике! Конденсатор отключили от аккумулятора, после чего расстояние между пластинамиуменьшили в 2 раза. Как изменились заряд,...
Химия
К 125 г раствора серной кислоты добавили избыток гидрокарбоната натрия. общий объе?? выделившегося газа составил 11,2 л (н.у.). Определите массовую...