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Это синоним слова темнота
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Это синоним слова темнота
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синоним слова темнота это мрак
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