Как это сделать скажите пожалуйста

Английский язык
Как это сделать скажите пожалуйста
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Гость:
Їй фотографія не четкая не могу понять
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