My Family Tree помогите

Гость: Гость:

Моё фамильное дерево. Думаю тебе нужно просто нарисовать на листочке дерево,где в центре будет написана твоя фамилия и имя по английски,а дальше идут две стрелки вправо и влево. С одной стороны имя и фамилия мамы,а с другой папы. От них идет тоже по две стрелки,там пишешь про бабушек и дедушек. И все по английски. Обычное семейное древо