Расположие отделы растений в последовательности, которая отражает усложнение их организации в процессе эволюции 1.покрытосеменные 2.голосеменные 3.папоротники 4.риниофиты А)1-2-3-4 Б)2-3-4-1 В)3-4-1-2 Г)4-3-2-1

Биология
Расположие отделы растений в последовательности, которая отражает усложнение их организации в процессе эволюции 1.покрытосеменные 2.голосеменные 3.папоротники 4.риниофиты А)1-2-3-4 Б)2-3-4-1 В)3-4-1-2 Г)4-3-2-1
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ Г) 4-3-2-1, т.к. риниофиты-первые наземние растения, за ними идут папоротники и т.д.
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