Деятельность нервной системы осуществляется по рефлекторному принципу, то есть ...

Биология
Деятельность нервной системы осуществляется по рефлекторному принципу, то есть ...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Идут постоянно какие-либо рефлексы. Есть рефлекторная дуга: сначала чувствительный нейрон( например, в кончиках пальцев). От него импульс( как ток) идет в Цнс на вставочный нейрон( здесь инфа( сигнал) обрабатывается). От вставочного сигнал идет в двигательный нейрон. Он отправляет сигнал в какой-либо рабочий орган- выполняется действие.
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