Вопрос из произведения Синия птица можно ли поймать синюю птицу

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Вопрос из произведения Синия птица можно ли поймать синюю птицу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синяя птица - это символический образ счастья, мечты. Говорят: "хочу поймать синюю птицу"!  А можно ли ее поймать? Стать счастливым можно, если приложить определенные усилия к достижению своей мечты. Значит, надо стремиться вперед, к мечте, вслед за синей птицей!
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