Вопрос из произведения Синия птица можно ли поймать синюю птицу

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Синяя птица - это символический образ счастья, мечты. Говорят: "хочу поймать синюю птицу"! А можно ли ее поймать? Стать счастливым можно, если приложить определенные усилия к достижению своей мечты. Значит, надо стремиться вперед, к мечте, вслед за синей птицей!