Что находится на координатах 17°ю.ш 25°в.д
География
Что находится на координатах 17°ю.ш 25°в.д
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там находится водопад Виктория.
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