Расшифруйте запись: AC+CB=ABC . Одинаковые буквы - это одинаковые цифры, разные буквы - ??азные цифры. Назовите значение выражения: C−B−A.
Математика
Расшифруйте запись: AC+CB=ABC . Одинаковые буквы - это одинаковые цифры, разные буквы - ??азные цифры. Назовите значение выражения: C−B−A.
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Я ДУМАЮ ЧТО ОТВЕТ РАВЕН: "САВ"
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