Расшифруйте запись: AC+CB=ABC . Одинаковые буквы - это одинаковые цифры, разные буквы - ??азные цифры. Назовите значение выражения: C−B−A.

Математика
Расшифруйте запись: AC+CB=ABC . Одинаковые буквы - это одинаковые цифры, разные буквы - ??азные цифры. Назовите значение выражения: C−B−A.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я ДУМАЮ ЧТО ОТВЕТ РАВЕН: "САВ"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
6х-15,3=6х-3,3 помогите
Ответить
Русский язык
Придумай 3 предложения, структура которых соответствует схеме [безличное], и [без??ичное]
Ответить
Українська мова
Знайдіть споріднені слова 1) Будинок, будувати, будильник,будова 2)Земля,землянк??,земельний,землі,землею, підземелля.
Ответить
Русский язык
Спиши слова группами, бегун, карандаш, жидкость, собака, причалил, столовая, ширь, молчун, шерстяной
Ответить
Литература
Напишите маленькое сообщение об Эзопе. Срочно! За ранее спасибо!
Ответить