Знайдіть споріднені слова 1) Будинок, будувати, будильник,будова 2)Земля,землянк??,земельний,землі,землею, підземелля.

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Знайдіть споріднені слова 1) Будинок, будувати, будильник,будова 2)Земля,землянк??,земельний,землі,землею, підземелля.
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