Напишите маленькое сообщение об Эзопе. Срочно! За ранее спасибо!

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Эзоп (VI в. до н. э.) - горбатый мудрец. VI в. дон. э. Когда Александр Македонский потребовал у Афин выдать ему оратора Демосфена, резко выступавшего против него, Демосфен рассказал афинянам басню Эзопа о том, как волк уговорил овец отдать ему сторожевую собаку. Овцы послушались, отдали и остались без охраны. Волк же быстро передушил их всех. Афиняне поняли намек и не выдали своего защитника. Так басня Эзопа помогла правильно оценить опасную ситуацию, объединила людей, и они спасли свой город от разграбления македонцами. Древней Греции Эзоп был не менее популярен, чем Гомер. Его басни передавали из уст в уста, изучали в школах, ставили на сцене. Эзоп был первым, кто под видом животных вывел типы людей, создавая комические ситуации и высмеивая разные пороки, присущие как богатым, так и бедным: жадность, глупость, самодовольство, обман, лень, корыстолюбие, коварство. Его насмешливые, острые басни доводили слушателей до слез. И даже великие цари просили рассказать их, чтобы посмешить гостей.