Спиши слова группами, бегун, карандаш, жидкость, собака, причалил, столовая, ширь, молчун, шерстяной
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Спиши слова группами, бегун, карандаш, жидкость, собака, причалил, столовая, ширь, молчун, шерстяной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну так спиши бегун карандаш жидкость собака столовая ширь молчун шерстяной причалил
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