Придумай 3 предложения, структура которых соответствует схеме [безличное], и [без??ичное]

Русский язык
Придумай 3 предложения, структура которых соответствует схеме [безличное], и [без??ичное]
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Вечерело и становилось темно. 2. Пахло лесом и от каналов тянуло запахом стоячей воды. 3.На душе легко и спокойно.
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