Помогите,прошу вас-:) Пожалуйста)❤❤❤❤
Математика
Помогите,прошу вас-:) Пожалуйста)❤❤❤❤
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Номер 2.а)1,5 больше -1,58 б)0 больше -8,7 в)-6 49 больше -6 59 г)-19,56 меньше -1,956 д)-3,12 меньше -3,9 е)-4 25 меньше 4 25
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