1)H2S+K⇒ 2)H2S+KOH⇒ 3)H2S+K2O⇒ 4)H2S+K2SiO3⇒ Закончит уравнения и записать у каждого ОВР(Окислительно-восстановтельнную реакцию)

Химия
1)H2S+K⇒ 2)H2S+KOH⇒ 3)H2S+K2O⇒ 4)H2S+K2SiO3⇒ Закончит уравнения и записать у каждого ОВР(Окислительно-восстановтельнную реакцию)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2S+2K➡K2S+H2(осадок- стрелочка вверх) (замещение) H2S+2KOH➡K2S+2H2O (нейтрализация) H2S+K2O➡K2S+H2O (обмен) H2S+K2SiO3➡K2S+H2SiO3 (обмен)
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