Причины начатия Смоленской войны 1632-1634

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Причины начатия Смоленской войны 1632-1634
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Гость:
Смоленская война (1632-1634) Причины: Россия пыталась вернуть земли, потерянные во время смуты. Как раз в этом время (1632г) умирает король Сигизмунд III, а его сын ещё не успел утвердиться на престоле. В этих условиях 20 июня 1632 состоялся Земский собор, решившийся на войну. Ход войны:  12 октября 1632 взят Серпейск.  18 октября Россия овладела Дорогобужем.  В ноябре-декабре 1632 г войска овладели Невелем, Рославлем, Стародубом, Почепом, Себежем, Трубческом и Суражем. Затем началась осада Смоленска, которая длилась,  но воевода Шейн провалил её, сдав знамёна, пушки и обоз, за и что был казнён. 1634г неподалёку от  г.Вязьмы, на р. Поляновке был подписан мирный договор. Итог:  За Польшей оставались Смоленские, Черниговские и Новгород-Северские земли, но Владислав (сын прошлого короля), отказался от притязаний на русский престол, на который был приглашён Семибоярщеной во время смуты, признав Михаила Федоровича царём.
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