Причины начатия Смоленской войны 1632-1634
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Причины начатия Смоленской войны 1632-1634
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Смоленская война (1632-1634) Причины: Россия пыталась вернуть земли, потерянные во время смуты. Как раз в этом время (1632г) умирает король Сигизмунд III, а его сын ещё не успел утвердиться на престоле. В этих условиях 20 июня 1632 состоялся Земский собор, решившийся на войну. Ход войны: 12 октября 1632 взят Серпейск. 18 октября Россия овладела Дорогобужем. В ноябре-декабре 1632 г войска овладели Невелем, Рославлем, Стародубом, Почепом, Себежем, Трубческом и Суражем. Затем началась осада Смоленска, которая длилась, но воевода Шейн провалил её, сдав знамёна, пушки и обоз, за и что был казнён. 1634г неподалёку от г.Вязьмы, на р. Поляновке был подписан мирный договор. Итог: За Польшей оставались Смоленские, Черниговские и Новгород-Северские земли, но Владислав (сын прошлого короля), отказался от притязаний на русский престол, на который был приглашён Семибоярщеной во время смуты, признав Михаила Федоровича царём.
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