Морфологический разбор причастий: исписанные, опущенная. Спасибо.

Русский язык
Морфологический разбор причастий: исписанные, опущенная. Спасибо.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма: ИСПИСАННЫЙ Полное причастие.Именительный падеж, единственное число, мужской род, страдательный залог, прошедшее время, переходный, совершенный вид Начальная форма: Опущены краткое причастие., н.ф. опущенный, образовано от глагола опустить, страдательное, прошедшее вр, совершенный вид, невозвр, мн.число., 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вопрос из произведения Синия птица можно ли поймать синюю птицу
Ответить
Русский язык
Раздели слова на слоги цветочница
Ответить
Физика
Определить вес тела массой 20 кг движущегося по окружности радиусом 5м со скорость?? 2 м/с. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответить
Українська мова
Хурделиця, заметіль, віхола, завірюха одним словом чи словосполученням?
Ответить
Математика
1/100метр сколько сантиметров
Ответить