Морфологический разбор причастий: исписанные, опущенная. Спасибо.
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Морфологический разбор причастий: исписанные, опущенная. Спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма: ИСПИСАННЫЙ Полное причастие.Именительный падеж, единственное число, мужской род, страдательный залог, прошедшее время, переходный, совершенный вид Начальная форма: Опущены краткое причастие., н.ф. опущенный, образовано от глагола опустить, страдательное, прошедшее вр, совершенный вид, невозвр, мн.число.,
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