Определите и сравните различия в численности населения отдельных материков и стран мира

Геометрия
Определите и сравните различия в численности населения отдельных материков и стран мира
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Гость:
Берег данные с численостью населения и от имеешь от большего меньшее
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