Этот фрукт у нас ассоциируется с праздником, с зимой. Название его можно перевести как яблоко из Китая. Но во многих странах он известен совсем под другим названием, которое в большей степени подходит и характеризует одно из ...

Биология
Этот фрукт у нас ассоциируется с праздником, с зимой. Название его можно перевести как яблоко из Китая. Но во многих странах он известен совсем под другим названием, которое в большей степени подходит и характеризует одно из его свойств.
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Автор: Гость
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Гость:
Ну шооо у нас с зимой ассоциируется с зимой?? Мандарин.
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Номер 7. Заранее спасибо.
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