Этот фрукт у нас ассоциируется с праздником, с зимой. Название его можно перевести как яблоко из Китая. Но во многих странах он известен совсем под другим названием, которое в большей степени подходит и характеризует одно из ...

Биология

Этот фрукт у нас ассоциируется с праздником, с зимой. Название его можно перевести как яблоко из Китая. Но во многих странах он известен совсем под другим названием, которое в большей степени подходит и характеризует одно из его свойств.

Автор: Гость