Этот фрукт у нас ассоциируется с праздником, с зимой. Название его можно перевести как яблоко из Китая. Но во многих странах он известен совсем под другим названием, которое в большей степени подходит и характеризует одно из ...
Биология
Этот фрукт у нас ассоциируется с праздником, с зимой. Название его можно перевести как яблоко из Китая. Но во многих странах он известен совсем под другим названием, которое в большей степени подходит и характеризует одно из его свойств.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну шооо у нас с зимой ассоциируется с зимой?? Мандарин.
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