В пакете 1 литр вишневого сока это 5 стакана Ваня выпил утром два стакана сока и вечером еще один стакан Сколько всего стаканов сока выпил воды сколько стаканов осталось Если можно с решением

Математика

В пакете 1 литр вишневого сока это 5 стакана Ваня выпил утром два стакана сока и вечером еще один стакан Сколько всего стаканов сока выпил воды сколько стаканов осталось Если можно с решением

Автор: Гость