В пакете 1 литр вишневого сока это 5 стакана Ваня выпил утром два стакана сока и вечером еще один стакан Сколько всего стаканов сока выпил воды сколько стаканов осталось Если можно с решением
Математика
В пакете 1 литр вишневого сока это 5 стакана Ваня выпил утром два стакана сока и вечером еще один стакан Сколько всего стаканов сока выпил воды сколько стаканов осталось Если можно с решением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ваня выпил 2 стакана утром и 1 стакан веером, следовательно 2+1=3 стакана он выпил всего за день. Всего 5 стаканов, 3 ваня выпил, то 5-3=2 стакана осталось еще.
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