Этот композитор XVII века предложил музыку стихотворную Псалтирь Симеона Полоцког??. a)Д.Бортянский б)Р.Калашников в)Н.Дилецкий г)В.Титов
История
Этот композитор XVII века предложил музыку стихотворную Псалтирь Симеона Полоцког??. a)Д.Бортянский б)Р.Калашников в)Н.Дилецкий г)В.Титов
Ответ(ы):
Гость:
Ответ: В (Дилецкий)...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Почему развитая правовая культура невозможна без высокого уровня взаимной ответ??твенности гос-ва и личности.
Алгебра
Сократить дробь.. 1) a^2 - ax 2) mn^4 - cn ^4 3) 4p^2 - 16p^ ----------- ----------------- --------------- a^2*x - ax^2 cn^3-mn^3 12p^2-3p ...