Этот композитор XVII века предложил музыку стихотворную Псалтирь Симеона Полоцког??. a)Д.Бортянский б)Р.Калашников в)Н.Дилецкий г)В.Титов

История
Этот композитор XVII века предложил музыку стихотворную Псалтирь Симеона Полоцког??. a)Д.Бортянский б)Р.Калашников в)Н.Дилецкий г)В.Титов
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