Example: Nancy usually goes to her grandma on Saturdays. Помогите решить :3 пж быстро

Английский язык
Example: Nancy usually goes to her grandma on Saturdays. Помогите решить :3 пж быстро
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Автор: Гость
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Гость:
Does Mrs. Johns usually read ...?
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